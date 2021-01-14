Марко ван Гинкел
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Ван Гинкел вышел на поле впервые с мая 2018-го. Права на него принадлежат «Челси»
18 минут назад
Голландский атакующий полузащитник Марко ван Гинкел принадлежит «Челси» с 2013 года. Но за 7,5 лет сыграл за него всего 4 матча – это 97 минут. Все остальное время проездил по арендам. Был в:
В феврале-2016 ПСВ впервые арендовал ван Гинкела, через полгода вернул обратно, а через год – еще раз взял в аренду, уже на полтора года.
В мае 2018-го Ван Гинкел получил травму, который выключил его из футбол на 2,5 года. В октябре ПСВ в третий раз взял его в аренду, помог восстановиться. А сейчас Ван Гинкел вышел на поле в матче против АЗ – первая его играл за 983 дня.
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