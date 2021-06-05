Ван Гинкел покинул «Челси». Он пришел в клуб в 2013-м и сыграл за него 97 минут

В июле 2014-го «Челси» купил у «Витесса» Марко Ван Гинкела за 9,4 млн евро. Статистика футболиста с того момента:

• 4 матча за взрослую команду – 97 минут на поле.

• Главные победы «Челси» (в ЛЧ, ЛЕ и АПЛ) Ван Гинкел не застал – потому что был в арендах.

• Кстати, об арендах – у Ван Гинкела было их было пять: в «Милан», «Сток» и «ПСВ» (трижды).

• Проблем со здоровьем было еще больше. С момента перехода в «Челси» из-за повреждений он пропустил 180 матчей всех команд, за которые играл. Суммарно он лечился 1351 день.

Сейчас «Челси» объявил о его уходе на правах свободного агента.