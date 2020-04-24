Эредивизи
Футбол
коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
0
#Эредивизи #Футбол #коронавирус

Сезон Эредивизи завершен досрочно

24 апреля 2020, 20:20

Согласно заявлению на сайте лиги, из-за коронавируса сезон в Голландии завершен досрочно (второй раз в истории, первый раз был в 1945 году). Чемпион не будет определен, никто не вылетает.

Еврокубковые путевки распределяются в соответствии с турнирным положением команд. Лига чемпионов: «Аякс» (групповой этап), АЗ (второй квалификационный раунд). Лига Европы: «Фейеноорд», ПСВ и «Виллем II».

Финал Кубка, в котором должны сыграть «Утрехт» и «Фейеноорд», не состоится.

Полный разбор темы:
Сезон в Голландии – все: без чемпиона и вылетевших
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Эредивизи
#Футбол
#коронавирус