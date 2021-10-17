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Фанаты «Витесса» сломали гостевую трибуну. Они прыгали и отмечали победу в дерби вместе с игроками
#Витесс
Лидеры России, Франции, Испании, Германии одновременно проиграли впервые в сезоне
#Бавария
УЕФА запретил «Аяксу» изображение трех птичек на форме в честь песни Боба Марли. Эх, ну почему? 😕
#Аякс
Тиль перезагрузил карьеру без «Спартака»: голы в еврокубке и даже за сборную. Работает со знакомым тренером и радуется родному языку
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#Гус Тиль
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Футболист «Сампдории» поменял номер из-за глобального потепления. Однажды он пересадил всю команду на велосипеды
#Мортен Торсбю
Капитан «Фейеноорда» перешел в «Аякс» и взбесил фанатов: полиция распечатала 19 страниц с угрозами
#Стивен Бергейс
Дик Адвокат плачет и заканчивает карьеру. Но не спешите: он уходит уже в пятый (!) раз
#Дик Адвокат
«Аякс» забил 13 голов за матч! ТРИНАДЦАТЬ! Это рекорд страны. Солировал 19-летний юниор, а голы сломали табло
#Аякс