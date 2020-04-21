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В Нидерландах запретили проведение массовых мероприятий до 1 сентября. Под это попадают матчи без зрителей
21 апреля 2020, 22:00
Информацию подтвердил премьер-министр Нидерландов Марк Рутте. Запрет касается всех массовых мероприятий, которые подлежат лицензированию. К ним относятся даже футбольные матчи без зрителей. Никаких исключений не сделают.
Возобновление футбольного сезона в Нидерландах планировали в июне.
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