В Нидерландах запретили проведение массовых мероприятий до 1 сентября. Под это попадают матчи без зрителей

Информацию подтвердил премьер-министр Нидерландов Марк Рутте. Запрет касается всех массовых мероприятий, которые подлежат лицензированию. К ним относятся даже футбольные матчи без зрителей. Никаких исключений не сделают.

Возобновление футбольного сезона в Нидерландах планировали в июне.