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#Маттейс де Лигт #Ювентус #ПСЖ #Серия А #Аякс #Лига 1 #Эредивизи

«Тошнит от мысли, что де Лигт может думать только о деньгах». Дюггари – об усталости от современного футбола

28 июня 2019, 15:44
Александр Плеханов

Маттейс де Лигт летом уйдет из «Аякса». Он выбирает между «Баварией», «ПСЖ», «Барселоной» и «Ювентусом». Цена за 19-летнего защитника скачет рядом с сотней миллионов евро, а сам он ставит странные требования по контракту. Например, попросил «ПСЖ» прописать в соглашении сумму отступных в 150 миллионов евро.

Из-за всего этого не выдержал бывший французский футболист Кристоф Дюггари. Во время игровой карьеры Дюггари выигрывал чемпионат мира и чемпионат Европы. Сейчас Дюггари 47 лет, он комментирует футбол на французском телевидении и рассуждает о жизни французских грандов. Восхитился и «ПСЖ», где не приняли просьбу де Лигта.

«Поздравляю «ПСЖ» и всех его сотрудников, которые принимаю решения. Я устал от этого современного футбола. де Лигт, мой птенец, ты еще не согласовал контракт, а уже думаешь о пункте выкупа. Какая идея у тебя в голове? Что там происходит?

Этому парню всего 19 лет! Он хочет зарабатывать 12, 13, 14 или даже 15 миллионов? Что еще поменяется дальше? Захочется лучший автомобиль, дом больших размеров, яхту подлиннее. Меня тошнит от мысли, что де Лигт может думать только о деньгах», – рассказал Дюггари в эфире RMC.

Global Look Press

«Ювентус» – основной кандидат на подписание де Лигта. О его возможном переходе во время матча Португалии и Голландии интересовался даже Криштиану Роналду. Мино Райола – агент де Лигта, который всегда выбивал лучшие контракты для молодых игроков. Например, это он ссорил Доннарумму с «Миланом». Теперь вот устроит де Лигта в хороший клуб.

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