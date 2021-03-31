«Гронинген» предложил новый контракт 37-летнему Роббену, несмотря на травмы. Он отыграл в сезоне 44 минуты

Арьен Роббен завершил карьеру футболиста в 2019 году, но летом 2020-го вернулся в нидерландский «Гронинген».

Клуб объяснял тогда, что подписание Роббена было попыткой преодолеть кризис из-за коронавируса.

Роббен сыграл за «Гронинген» два матча в этом сезоне, пропустив большую часть сезона из-за травм. Всего он провел на поле 44 минуты: 30 в матче с ПСВ, еще 14 – против «Утрехта».

Его контракт истекает в конце сезона, но «Гронинген» готов его продлить. Комментарий технического директора Марка-Яна Фледдеруса:

✅ Клуб не расторгнет контракт с Роббеном досрочно, несмотря на травмы.

✅ «Он приезжает каждый день, усердно работает, он пример для молодых игроков и очень ценен для клуба».

❓Решение остается за Роббеном: если он согласится на продление, то ему предложат контракт еще на год.

Роббен – воспитанник «Гронигена». Он покинул клуб в 2002 году, когда ему было 18 лет. После этого он играл за ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию». Больше всего известен по выступлениям за «Баварию», где он провел десять лет.