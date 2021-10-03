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«Спартак» не вернет Тиля зимой. «Фейеноорд» оставит его до конца сезона, но вариант выкупа не обсуждался
вчера, 13:11
Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен пришел в программу Good Morning Eredivisie на ESPN. Там рассказал подробности по ситуации с Гусом Тилем:
- «Спартак» не может вернуть или продать Тиля зимой. Он точно остается в «Фейноорде» до лета. Вариант выкупа даже не обсуждался.
- Цитата о трансферах: «Мы не можем просто покупать игроков». У Тиля длительный контракт со «Спартаком». По нему он зарабатывает много денег – у нас это невозможно».
- Арнесен назвал Тиля лучшим летним приобретением «Фейеноорда».
«Спартак» писал на официальном сайте, что может вернуть Тиля зимой. Это возможно, если он проведет меньше половины официальных игр за «Фейеноорд».
В этом сезоне Тиль забил за «Фейеноорд» 11 голов во всех турнирах. В чемпионате Нидерландов он сыграл шесть матчей, где отличился пять раз. Тиль вызван в сборную Нидерландов.
Контракт Тиля со «Спартаком» действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро. «Спартак» покупал Тиля за 18 миллионов евро.
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