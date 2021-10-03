«Спартак» не вернет Тиля зимой. «Фейеноорд» оставит его до конца сезона, но вариант выкупа не обсуждался

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен пришел в программу Good Morning Eredivisie на ESPN. Там рассказал подробности по ситуации с Гусом Тилем:

«Спартак» не может вернуть или продать Тиля зимой. Он точно остается в «Фейноорде» до лета. Вариант выкупа даже не обсуждался.

Цитата о трансферах: «Мы не можем просто покупать игроков». У Тиля длительный контракт со «Спартаком». По нему он зарабатывает много денег – у нас это невозможно».

Арнесен назвал Тиля лучшим летним приобретением «Фейеноорда».

«Спартак» писал на официальном сайте, что может вернуть Тиля зимой. Это возможно, если он проведет меньше половины официальных игр за «Фейеноорд».

В этом сезоне Тиль забил за «Фейеноорд» 11 голов во всех турнирах. В чемпионате Нидерландов он сыграл шесть матчей, где отличился пять раз. Тиль вызван в сборную Нидерландов.

Контракт Тиля со «Спартаком» действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро. «Спартак» покупал Тиля за 18 миллионов евро.