Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Негредо 45
1:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лукас 39
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
30 авг. 2015, 21:30 МСК
30.08.2015, 21:30 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
25
Райан
Мэтью Райан
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
3
Рубен Везо
Рубен Везо
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
90
20
де Пауль
Родриго де Пауль
90
12
Данило
Данило
62
7
Негредо
Альваро Негредо
45'
45'
76
17
Родриго
Родриго
90
22
Мина
Санти Мина
63
Запасные
26
Хауме
Хауме
6
Орбан
Лукас Орбан
10
Парехо
Даниэль Парехо
8
Фегули
Софиан Фегули
17
Перес
Энцо Перес
11
Пьятти
Пабло Пьятти
9
Алькасер
Пако Алькасер
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
26
Сидней
Сидней
90
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
15
Лауре
Лауре
90
22
Альберто
Луис Альберто
29
22
Боргес
Селсо Боргес
90
18
Москера
Педро Москера
90
11
Хуанфран
Хуанфран
72
20
Файр
Файкал Файр
90
7
Лукас
Лукас
39'
39'
90
Запасные
13
Фабри
Фабри
23
Лопо
Альберто Лопо
16
Луизиньо
Луизиньо
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
10
Домингес
Хуан Домингес
30
Кардозу
Мигел Кардозу
25
Родригес
Джонатан Родригес