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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Гайя Пенья 36
Лукас 43
Точе 79
3:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
19 окт. 2014, 18:00 МСК
19.10.2014, 18:00 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
24
Фаринья
Луис Фаринья
90
26
Сидней
Сидней
90
5
Инсуа
Пабло Инсуа
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
20
Вилк
Цезари Вилк
90
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
7
Лукас
Лукас
43'
43'
58
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
63
14
Куэнка
Исаак Куэнка
79
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
21
Диаките
Модибо Диаките
15
Лауре
Лауре
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
6
Родригес
Хосе Родригес
25
Хуан Карлос
Хуан Карлос
18
Точе
Точе
79'
Валенсия
мин
13
Родригес
Йоель Родригес
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
36'
36'
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
77
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
4
Аугусто
Филипе Аугусто
46
11
Пьятти
Пабло Пьятти
46
17
Родриго
Родриго
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
90
Запасные
1
Алвеш
Диего Алвеш
3
Рубен Везо
Рубен Везо
2
Канселу
Жоау Канселу
8
Фегули
Софиан Фегули
22
Хиль
Карлес Хиль
20
де Пауль
Родриго де Пауль
16
Сукулини
Бруно Сукулини