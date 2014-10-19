Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Гайя Пенья 36
Лукас 43
Точе 79
3:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
19 окт. 2014, 18:00 МСК
19.10.2014, 18:00 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
24
Фаринья
Луис Фаринья
90
26
Сидней
Сидней
90
5
Инсуа
Пабло Инсуа
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
20
Вилк
Цезари Вилк
90
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
7
Лукас
Лукас
43'
43'
58
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
63
14
Куэнка
Исаак Куэнка
79
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
21
Диаките
Модибо Диаките
15
Лауре
Лауре
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
6
Родригес
Хосе Родригес
25
Хуан Карлос
Хуан Карлос
18
Точе
Точе
79'
Валенсия
мин
13
Родригес
Йоель Родригес
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
36'
36'
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
77
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
4
Аугусто
Филипе Аугусто
46
11
Пьятти
Пабло Пьятти
46
17
Родриго
Родриго
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
90
Запасные
1
Алвеш
Диего Алвеш
3
Рубен Везо
Рубен Везо
2
Канселу
Жоау Канселу
8
Фегули
Софиан Фегули
22
Хиль
Карлес Хиль
20
де Пауль
Родриго де Пауль
16
Сукулини
Бруно Сукулини