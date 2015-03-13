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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Парехо 61
Алькасер 72
2:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
13 марта 2015, 22:45 МСК
13.03.2015, 22:45 МСК
пятница
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
1
Алвеш
Диего Алвеш
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
3
Рубен Везо
Рубен Везо
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
61'
61'
90
35
Перес
Энцо Перес
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
7
Негредо
Альваро Негредо
71
11
Пьятти
Пабло Пьятти
84
17
Родриго
Родриго
67
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
6
Орбан
Лукас Орбан
2
Канселу
Жоау Канселу
8
Фегули
Софиан Фегули
20
де Пауль
Родриго де Пауль
4
Аугусто
Филипе Аугусто
9
Алькасер
Пако Алькасер
72'
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
22
Боргес
Селсо Боргес
90
6
Родригес
Хосе Родригес
73
7
Лукас
Лукас
82
9
Риера
Ориоль Риера
54
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
90
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
15
Лауре
Лауре
5
Инсуа
Пабло Инсуа
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
10
Домингес
Хуан Домингес
24
Фаринья
Луис Фаринья
14
Куэнка
Исаак Куэнка