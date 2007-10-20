Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
2:4
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
20 окт. 2007, 21:00 МСК
20.10.2007, 21:00 МСК
суббота
Составы