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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лукас 27
1:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Негредо 90
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
24 янв. 2016, 20:15 МСК
24.01.2016, 20:15 МСК
воскресенье
Марио Мелеро Лопес
Марио Мелеро Лопес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
12
Сидней
Сидней
90
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
5
Москера
Педро Москера
90
21
Альберто
Луис Альберто
90
11
Хуанфран
Хуанфран
87
19
Файр
Файкал Файр
79
6
Кани
Кани
68
7
Лукас
Лукас
27'
27'
90
Запасные
25
Ману
Ману
23
Лопо
Альберто Лопо
15
Лауре
Лауре
16
Луизиньо
Луизиньо
10
Домингес
Хуан Домингес
9
Риера
Ориоль Риера
20
Родригес
Джонатан Родригес
Валенсия
мин
25
Райан
Мэтью Райан
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
19
Барраган
Антонио Барраган
53
23
Абденнур
Аймен Абденнур
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
12
Данило
Данило
90
29
Заибо
Вилфрид Заибо
60
7
Негредо
Альваро Негредо
90'
90'
90
22
Мина
Санти Мина
72
Запасные
24
Хауме
Хауме
3
Рубен Везо
Рубен Везо
4
Сантос
Адерлан Сантос
20
де Пауль
Родриго де Пауль
11
Пьятти
Пабло Пьятти
17
Родриго
Родриго
16
Баккали
Закария Баккали