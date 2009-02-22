Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Писку 81
1:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Вилья 25
Примера, 24 тур

Примера,

24 тур

Испания
22 февр. 2009, 23:00 МСК
22.02.2009, 23:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Перес Бурруль
Альфонсо Перес Бурруль
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Писку
Писку
81'
81'
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
90
0
Томас
Антонио Томас
72
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Родригес
Хуан Родригес
66
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
89
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Колотто
Диего Колотто
0
Серхио
Гонсалес Серхио
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Браво
Омар Браво
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Мата
Хуан Мата
90
0
Бараха
Рубен Бараха
90
0
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
0
Сильва
Давид Сильва
80
0
Хоакин
Хоакин
90
0
Вилья
Давид Вилья
25'
25'
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Мигел
Луис Мигел
0
Висенте
Висенте
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Морьентес
Фернандо Морьентес
0
Ангуло
Мигель Анхель Ангуло