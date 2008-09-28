Матч завершен
Валенсия
Валенсия
4:2
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
28 сент. 2008, 20:00 МСК
28.09.2008, 20:00 МСК
воскресенье
Составы