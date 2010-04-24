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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Вилья 34
1:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
24 апр. 2010, 22:55 МСК
24.04.2010, 22:55 МСК
суббота
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Висенте
Висенте
85
0
Альбельда
Давид Альбельда
62
0
Банега
Эвер Банега
74
0
Сильва
Давид Сильва
90
0
Хоакин
Хоакин
90
0
Вилья
Давид Вилья
34'
34'
90
Запасные
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Мигел
Луис Мигел
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Бараха
Рубен Бараха
0
Мата
Хуан Мата
0
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Писку
Писку
46
0
Лауре
Лауре
90
0
Адриан
Адриан
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Альварес
Пабло Альварес
81
0
Рики
Рики
68
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Рочела
Давид Рочела
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Миста
Миста
0
Перес
Иван Перес