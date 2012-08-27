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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 11
Сольдадо 28
Фегули 41
3:3
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Агилар 38
Агилар 59
Пицци 77
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
27 авг. 2012, -:- МСК
27.08.2012, -:- МСК
понедельник
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Матье
Жереми Матье
70
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Фегули
Софиан Фегули
41'
41'
90
0
Гаго
Фернандо Гаго
38
0
Коста
Тино Коста
90
0
Жонас
Жонас
77
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
28'
11'
28', 11'
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Рами
Адиль Рами
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
46
0
Эвалдо
Эвалдо
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Агилар
Абель Агилар
38'
59'
38', 59'
90
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
59
0
Рики
Рики
80
0
Пицци
Пицци
77'
77'
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Айосе
Айосе
0
Миранда
Родерик Миранда
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Оливейра
Нельсон Оливейра