Матч завершен
Валенсия
Валенсия
2:2
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 27 тур

Примера,

27 тур

Испания
9 марта 2008, 21:00 МСК
9.03.2008, 21:00 МСК
воскресенье
Составы