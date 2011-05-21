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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Адурис 4
Сольдадо 90
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
21 мая 2011, 22:55 МСК
21.05.2011, 22:55 МСК
суббота
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
81
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
90
0
Адриан
Адриан
90
0
Рики
Рики
67
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Рочела
Давид Рочела
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Хиско
Хиско
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Мата
Хуан Мата
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Топал
Мехмет Топал
90
0
Банега
Эвер Банега
61
0
Хоакин
Хоакин
90
0
Адурис
Ариц Адурис
4'
4'
82
Запасные
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
0
Матье
Жереми Матье
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Коста
Тино Коста
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90'
0
Жонас
Жонас