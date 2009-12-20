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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
20 дек. 2009, 23:00 МСК
20.12.2009, 23:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
73
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Адриан
Адриан
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Лауре
Лауре
0
Писку
Писку
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
0
Перес
Иван Перес
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Мата
Хуан Мата
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Бараха
Рубен Бараха
57
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Хоакин
Хоакин
90
0
Вилья
Давид Вилья
90
Запасные
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Альба
Жорди Альба
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
0
Иско
Иско
0
Жигич
Никола Жигич