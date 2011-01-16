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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Матье 77
Эрнандес 90
2:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
16 янв. 2011, 19:00 МСК
16.01.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Матье
Жереми Матье
77'
77'
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Висенте
Висенте
88
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
68
0
Банега
Эвер Банега
77
0
Мата
Хуан Мата
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90'
90'
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Сауль
Айосе Сауль
0
Кошта
Рикарду Кошта
0
Бруно
Бруно
0
Альба
Жорди Альба
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Топал
Мехмет Топал
0
Коста
Тино Коста
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Адриан
Адриан
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Домингес
Хуан Домингес
83
0
Родригес
Хуан Родригес
86
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
79
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Риндароу
Кнут Риндароу
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Жука
Жука
0
Демарец
Ив Демарец