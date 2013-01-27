Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 32
Рики 45
2:3
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Жонас 1
Вальдес 63
Кошта 90
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
27 янв. 2013, -:- МСК
27.01.2013, -:- МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Сантуш
Андре Сантуш
54
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Гама
Бруно Гама
77
0
Рики
Рики
32'
45'
32', 45'
70
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Васкес
Хесус Васкес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Саломау
Диого Саломау
0
Оливейра
Нельсон Оливейра
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90'
90'
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
55
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Банега
Эвер Банега
85
0
Коста
Тино Коста
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
63'
63'
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
Жонас
Жонас
1'
1'
46
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Сиссоко
Али Сиссоко
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Виера
Хонатан Виера