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Фиорентина
Флоренция
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Сайт
www.violachannel.tv/
Страна
Италия
Стадион
Артемио Франки
Тренер
Джузеппе Якини
Д. Якини
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Все трансферы последнего дня. Джан в «Боруссии», «МЮ» арендует Игало
#Футбол
01 февраля, 02:30
Хоакин в 38 оформляет хет-трик за тайм и играет в основе «Бетиса». Секрет в йоге, правильном сне и материнском молоке
#Хоакин Санчес
08 декабря 2019, 17:36
На защитника «Фиорентины» напали на улице: хотели похитить и сломали нос
#Алекса Терзич
21 ноября 2019, 14:26
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
У «Фиорентины» самые дорогие футболки. Серия А опережает по ценам другие ведущие лиги
#Фиорентина
10 августа 2019, 11:42