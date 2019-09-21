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Денис Глушаков
№8
Полузащитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 янв. 1987 (33) года
Рост
182
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Теперь все ясно с дракой на Евро: Глушаков и Широков спорили из-за клубов – Мамаева ударили случайно
#Россия
16 апреля, 12:45
Одно слово по этой акробатике в воротах: Глу-ша-ков
#Денис Глушаков
21 сентября 2019, 16:33
Каррера без работы почти год – как у него дела?
#Массимо Каррера
13 сентября 2019, 14:13
Глушаков раскроется, Заболотный разыграется и другие сценарии, которые мы не ждем от РПЛ-2019/20
#Денис Глушаков
12 июля 2019, 22:53
Глушаков наконец-то нашел новый клуб. Но почему именно «Ахмат»?
#Денис Глушаков
29 июня 2019, 10:40
Глушаков ушел из «Спартака» как враг. Но вот 5 хороших моментов его эпохи
#Денис Глушаков
19 июня 2019, 14:31
«Спартаку» нужно сохранить Ещенко. Он это заслужил
#Андрей Ещенко
04 мая 2019, 17:20
Матч «Спартака» и «Зенита» – битва. Но их соперники в ней победили
#РПЛ
17 марта 2019, 20:49
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