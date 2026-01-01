Финикс

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Баскетбол
«Финикс» победил в 10 матчах подряд. Такого с клубом не было с сезона-2009/10
#Финикс
Баскетбол
Крис Пол из «Финикса» – первый баскетболист, проигравший 4 серии плей-офф, в которых его команда вела 2:0
#Крис Пол
Баскетбол
Яннис – MVP финала НБА. В решающем матче он набрал 50 очков
#Яннис Адетокумбо
Баскетбол
«Милуоки» – седьмой чемпион НБА за последние 10 лет
#Милуоки (б)
Баскетбол
«Милуоки» победил «Финикс» в пятом матче серии финала НБА. Это третья победа подряд
#НБА
Баскетбол
«Милуоки» выиграл у «Финикса» в третьем финальном матче НБА. В серии побеждает «Финикс» – 2-1
#НБА
Баскетбол
Крис Пол вошел в топ-10 лучших ассистентов в истории плей-офф НБА, обойдя Кобе Брайанта
#Крис Пол
Баскетбол
«Финикс» обыграл «Милуоки» во втором матче серии плей-офф НБА. Счет стал 2:0
#НБА
Баскетбол
«Финикс» обыграл «Милуоки» в первом матче финала НБА
#НБА
Баскетбол
Расписание финала НБА, где сыграют «Финикс» и «Милуоки»
#НБА
Баскетбол
«Финикс» победил «Клипперс» и вышел в финал НБА впервые с 1993 года
#НБА
Баскетбол
Леброн впервые вылетел из плей-офф НБА в 1-м раунде
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Матч между «Финиксом» и «Атлантой» перенесен из-за правил НБА по коронавирусу
#Атланта
Баскетбол
Крис Пол перешел в «Финикс»
#Крис Пол
Баскетбол
Крис Пол перешел из «Оклахомы» в «Финикс». Взамен – четыре игрока и драфт-пик
#Крис Пол
Баскетбол
«Финикс» выиграл все матчи после рестарта, но не попал в плей-офф НБА
#Финикс
Баскетбол
«Финикс» выиграл шестой матч подряд, Букер зарядил с центра площадки
#Финикс
Баскетбол
Леброн обогнал Джордана по точным штрафным. Впереди еще 4 баскетболиста
#Леброн Джеймс