Финикс

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Не теряйте за Яннисом другого героя чемпионства. Он пашет в «Милуоки» уже восемь лет и менялся под влиянием стрельбы в церкви родного города
#Крис Миддлтон
30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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Букер забросил победный под сирену с «Клипперс», затем попал под душ, а аккаунт «Финикса» сошел с ума
#Девин Букер
Баскетболиста НБА обвиняют в накуривании марихуаной четырехмесячной дочери
#Джош Джексон