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#Атланта #НБА #баскетбол #Финикс #Вашингтон (б)

Матч между «Финиксом» и «Атлантой» перенесен из-за правил НБА по коронавирусу

вчера, 20:09

Журналист ESPN Эдриан Воджнаровски (главный инсайдер по НБА) пишет:

Матч между «Финиксом» и «Атлантой» отменен из-за нарушений правила безопасности против коронавируса:

  • «Финикс» играли 11 января с «Вашингтоном», у которых было выявлено несколько положительных тестов на ковид.
  • Игроки «Финикса» считаются контактировавшими с зараженными.
  • Сейчас клуб не смог собрать заявку из восьми игроков на матч против «Атланты». Игра, которая должна была состояться 13 января, отменена.

Это четвертый отмененный матч в НБА в этом сезоне.

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