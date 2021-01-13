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Матч между «Финиксом» и «Атлантой» перенесен из-за правил НБА по коронавирусу
вчера, 20:09
Журналист ESPN Эдриан Воджнаровски (главный инсайдер по НБА) пишет:
Матч между «Финиксом» и «Атлантой» отменен из-за нарушений правила безопасности против коронавируса:
- «Финикс» играли 11 января с «Вашингтоном», у которых было выявлено несколько положительных тестов на ковид.
- Игроки «Финикса» считаются контактировавшими с зараженными.
- Сейчас клуб не смог собрать заявку из восьми игроков на матч против «Атланты». Игра, которая должна была состояться 13 января, отменена.
Это четвертый отмененный матч в НБА в этом сезоне.
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