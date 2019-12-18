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Вердер
Бремен
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werder.de
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Германия
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Флориан Кофельдт
Ф. Кофельдт
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Главный вывод тура Бундеслиги – перерыва не было
#Бундеслига
19 мая, 01:01
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая, 21:25
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая, 22:10
Коутиньо уничтожил «Вердер», играя в детской майке из фан-шопа. Разница не только в размере, но и в материале
#Филиппе Коутиньо
18 декабря 2019, 19:52
«Бавария» уже 9 лет унижает «Вердер». 18 матчей – 68 (!) забитых голов
#Бавария
14 декабря 2019, 21:50
Бундеслига первой в мире протестировала показ футбола в формате 9:16
#Бундеслига
05 декабря 2019, 15:26
Transfermarkt − главный футбольный сайт мира. Кто владелец? Как они считают цены? Почему им все верят?
#Transfermarkt
11 сентября 2019, 14:20
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
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