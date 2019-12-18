Коутиньо уничтожил «Вердер», играя в детской майке из фан-шопа. Разница не только в размере, но и в материале

Еще одна забавная особенность майки Коутиньо – она была детской. Нет, последние новички «Баварии» – Перишич и Кюизанс – получили нормальные майки. Коутиньо не подходила первоначальная майка из-за воротника – взрослый вариант был слишком узок для него. На официальном сайте Бундеслиги сообщили: для того, чтобы выйти из неприятной ситуации победителями, администраторы «Баварии» принесли Коутиньо майку для ребенка ростом в 176 сантиметров (Коутиньо – 172).

Неудобный момент Коутиньо, судя по его результатам в матче с «Вердером», проигнорировал: забил три гола и отдал две голевые передачи.