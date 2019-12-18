Коутиньо уничтожил «Вердер», играя в детской майке из фан-шопа. Разница не только в размере, но и в материале
Сайт FootyHeadlines нашел забавный момент, связанный с майкой Филиппе Коутиньо. В матче с «Вердером» он играл в майке, которую продают в фан-шопе «Баварии».
В чем главные отличия:
- Все логотипы и названия спонсоры пришиты, в то время как на оригинальную игровую майку ее лепят термонанесением.
- Качество материала. При создании оригинальных игровых маек все направлено на то, чтобы она была легче фанатской версии. Она даже сшита из специального материала, который набирает меньший вес, когда игрок потеет.
Еще одна забавная особенность майки Коутиньо – она была детской. Нет, последние новички «Баварии» – Перишич и Кюизанс – получили нормальные майки. Коутиньо не подходила первоначальная майка из-за воротника – взрослый вариант был слишком узок для него. На официальном сайте Бундеслиги сообщили: для того, чтобы выйти из неприятной ситуации победителями, администраторы «Баварии» принесли Коутиньо майку для ребенка ростом в 176 сантиметров (Коутиньо – 172).
Неудобный момент Коутиньо, судя по его результатам в матче с «Вердером», проигнорировал: забил три гола и отдал две голевые передачи.