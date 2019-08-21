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Германия
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Урс Фишер
У. Фишер
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Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
Следите: Тюрам и Плеа – суперфорварды «Боруссии» М
#Боруссия М
31 мая, 22:27
Талантливый пацан 4 года назад приехал в «Боруссию» М, но дебютировал только сейчас. Все это время он лечился
#Мамаду Дукуре
31 мая, 20:58
После гола Тюрам встал на колено. Это реакция на убийство темнокожего и акции протеста в США
#Маркус Тюрам
31 мая, 19:10
Два немца залезли на дерево, чтобы посмотреть матч «Баварии». Снимала полиция
#Бундеслига
18 мая, 14:52
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая, 21:25
Холанд снова забил. Три матча – семь голов, три победы и рекорд
#Эрлинг Холанд
01 февраля, 19:25
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
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