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Матч-центр
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Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
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Сайт
www.nufc.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Сент-Джеймс Парк
Тренер
Стив Брюс
С. Брюс
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🇸🇦 Две проблемы мешают сделке Саудовской Аравии по «Ньюкаслу»: телепиратство и нарушения прав человека
#Ньюкасл
29 апреля, 22:46
Откуда взялось правило шести секунд для вратарей
#Футбол
24 мая, 15:38
Пулишич не играл в старте в АПЛ два месяца. Воспользовался первым шансом и положил хет-трик
#Кристиан Пулишич
26 октября 2019, 21:45
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
«Ливерпуль» потратил меньше «Норвича» и отгрузил ему 4 гола за тайм. Так открыли новый сезон (по интригам – безумие)
#АПЛ
09 августа 2019, 21:50