Ян Блахович

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MMA
Новый чемпион UFC Тейшейра выиграл шесть боев подряд в возрасте 40+. До него так никто не делал
#Ян Блахович
MMA
Тейшейра победил Блаховича в главном бою на UFC 267. В 42 года он взял титул в полутяжелом весе
#Блахович – Тейшейра
MMA
Во сколько начало титульного боя Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
MMA
Прогноз на титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
MMA
Где смотреть титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
MMA
Превью титульного боя Блахович – Тейшейра
#Блахович – Тейшейра
MMA
Главные участники турнира UFC 267
#UFC 267
MMA
На UFC 267 будет два титульных боя. В одном из них подерется Ян
#Петр Ян
MMA
Сколько Адесанья заработал за бой с Блаховичем на UFC 259
#Блахович – Адесанья
MMA
«У меня были поражения в кикбоксинге, в любви и в жизни». Адесанья отреагировал на первое поражение в UFC
#Блахович – Адесанья
MMA
Блахович выбросил 184 удара по Адесанье. 115 – за два последних раунда
#Блахович – Адесанья
MMA
Результаты всех боев на UFC 259
#UFC 259
MMA
Блахович победил Адесанью на UFC 259. Он защитил титул чемпиона в полутяжелом весе
#Блахович – Адесанья
MMA
Во сколько начнется бой Блахович – Адесанья на UFC 259
#Блахович – Адесанья
MMA
Прогноз на бой Блахович – Адесанья на UFC 259
#Блахович – Адесанья
MMA
Где смотреть бой Блахович – Адесанья на UFC 259
#Блахович – Адесанья
MMA
Полный кард турнира UFC 259
#UFC 259
MMA
Бой между Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей – главное событие UFC 259
#UFC 259