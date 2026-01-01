Ян Блахович

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Боец UFC впервые стал чемпионом в 42 года. Его путь – через нелегальную эмиграцию и работу дворником
#Гловер Тейшейра
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
#UFC 267
Блахович остался в UFC благодаря жене, которая уговорила организаторов. Теперь у него девять побед и чемпионский титул
#Блахович – Адесанья
Онлайн-трансляция боя Махачев – Добер и боя Ян – Стерлинг на UFC 259
#UFC 259