Матч завершен
Томь
Томск
0:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Бруно 5
Корниленко 80
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
17 мая 2017, 15:00 МСК
17.05.2017, 15:00 МСК
среда
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Томь
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
4
Пульич
Анте Пульич
66
69
Карымов
Марк Карымов
90
17
Пугин
Алексей Пугин
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
65
Салахутдинов
Руслан Салахутдинов
90
98
Гвинейский
Никита Гвинейский
71
18
Попов
Артем Попов
90
7
Голышев
Павел Голышев
90
97
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
89
Осипов
Дмитрий Осипов
96
Букачев
Александр Букачев
84
Митерев
Антон Митерев
88
Большунов
Даниил Большунов
94
Науменко
Александр Науменко
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
31
Зотов
Георгий Зотов
90
6
Надсон
Надсон
90
19
Бато
Шелдон Бато
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
60
77
Ткачев
Сергей Ткачев
58
8
Корниленко
Сергей Корниленко
80'
80'
90
29
Бруно
Джанни Бруно
5'
5'
75
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
90
Запасные
17
Лория
Георгий Лория
88
Шильников
Виталий Шильников
33
Родич
Милан Родич
22
Цвейба
Сандро Цвейба
21
Зинков
Вячеслав Зинков
27
Зуев
Александр Зуев
7
Чочиев
Алан Чочиев
9
Садик
Берат Садик
28
Кудряшов
Павел Кудряшов