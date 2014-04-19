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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Томь
Томск
Сабитов 27
Голенда 29
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
19 апр. 2014, 12:00 МСК
19.04.2014, 12:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Чебану
Илья Чебану
90
3
Аравин
Алексей Аравин
82
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
34
Сабитов
Ренат Сабитов
27'
27'
90
4
Башкиров
Евгений Башкиров
72
88
Панченко
Кирилл Панченко
90
8
Баженов
Никита Баженов
24
9
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
0
Божович
Младен Божович
0
Межиев
Арби Межиев
21
Бордачев
Максим Бордачев
0
Салата
Корнел Салата
0
Терентьев
Денис Терентьев
77
Пинтер
Адам Пинтер
0
Комков
Михаил Комков
6
Мурешан
Габриэль Мурешан
7
Сорокин
Валерий Сорокин
0
Черевко
Александр Черевко
29
Голенда
Ян Голенда
29'
Крылья Советов
мин
0
Муха
Ян Муха
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
54
18
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
0
Драгун
Станислав Драгун
90
0
Махмудов
Эмин Махмудов
46
0
Горо
Горо
67
8
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
0
Вавилин
Денис Вавилин
0
Веремко
Сергей Веремко
88
Почивалин
Валерий Почивалин
40
Божин
Сергей Божин
7
Немов
Петр Немов
0
Семшов
Игорь Семшов
23
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Чочиев
Алан Чочиев
0
Делькин
Артем Делькин
0
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
9
Кабайеро
Кабайеро