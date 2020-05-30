Он управлял перестройкой «Зимней вишни», дал взятку при проверке здания и скрывался в Европе после пожара

25 марта 2018 в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 60 человек. Расследование этого дела идет до сих пор. Сейчас одним из арестованных оказался бывший футболист Вячеслав Вишневский. Против него завели уголовное дело. Вишневского обвиняют в передаче взятки в 7 миллионов рублей.

Следователи считают, что это произошло в 2013-2014 годах. Тогда Вишневский реконструировал торговый центр без соблюдения норм и избежал дотошных проверок здания. В «Зимней вишне» не установили автоматические системы пожаротушения. Получившая взятку начальник инспекции строительного надзора Танзилия Комкова проигнорировала нарушения пожарной безопасности.

Вишневский поиграл за 14 клубов и считался легендой «Томи»

«Томь», «Уралан», «Сатурн», «Балтика», «Анжи», «Таврия» – только некоторые клубы в карьере Вячеслава Вишневского. Он забивал за «Уралан» в последний сезон перед появлением в России первого тренера-иностранца Буняка. Потом почти всю карьеру играл в первом дивизионе, а ушел из профессионального футбола после сезона в Украине. Причина – проблемы со здоровьем.