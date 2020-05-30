- Вячеслав Вишневский
- Футбол
- Томь
Он управлял перестройкой «Зимней вишни», дал взятку при проверке здания и скрывался в Европе после пожара
25 марта 2018 в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 60 человек. Расследование этого дела идет до сих пор. Сейчас одним из арестованных оказался бывший футболист Вячеслав Вишневский. Против него завели уголовное дело. Вишневского обвиняют в передаче взятки в 7 миллионов рублей.
Следователи считают, что это произошло в 2013-2014 годах. Тогда Вишневский реконструировал торговый центр без соблюдения норм и избежал дотошных проверок здания. В «Зимней вишне» не установили автоматические системы пожаротушения. Получившая взятку начальник инспекции строительного надзора Танзилия Комкова проигнорировала нарушения пожарной безопасности.
Вишневский поиграл за 14 клубов и считался легендой «Томи»
«Томь», «Уралан», «Сатурн», «Балтика», «Анжи», «Таврия» – только некоторые клубы в карьере Вячеслава Вишневского. Он забивал за «Уралан» в последний сезон перед появлением в России первого тренера-иностранца Буняка. Потом почти всю карьеру играл в первом дивизионе, а ушел из профессионального футбола после сезона в Украине. Причина – проблемы со здоровьем.
Всего Вишневский мелькал в футболе 12 лет. Лучшее время он провел в «Томи», где Вишневского даже включили в список легенд клуба. На клубном ютуб-канале есть 16 выпусков программы «Легенды «Томи». Только два из них сейчас невозможно посмотреть – это две части интервью Вячеслава Вишневского. Хотя на сайте «Томи» сохранились новости о выходе его интервью.
Фанаты вспоминали Вишневского именно по игре в «Томи». Позже он много мелькал и в томском любительском футболе. В 2012 году Вишневский играл в финале кубка Томской области за команду кондитерского дома «Восток». Вместе с ним в составе были и другие бывшие игроки «Томи». «Восток» выиграл финал со счетом 4:3, а Вишневский забил победный гол.
Совмещал бизнес и футбол, а потом уехал из России
В мае 2020-го SportUs.Pro опубликовал истории о томском футболе. «Кондитерский Дом «Восток» – это «дитя нового времени», команда региональной фирмы, участвовавшая в турнирах и Кемеровской, и Томской областей. Она сформировалась на базе стадиона «Кедр», и ведущие роли в ней играли бывшие игроки команды мастеров – Руслан Ахиджак и Вячеслав Вишневский», – рассказывал пресс-атташе «Томи» Сергей Симонов.
Симонов упоминал, что финансированием той команды занимался Денис Штенгелов. В 2013 году его компания «КДВ-Групп» выкупила томскую кондитерскую фабрику «Красная звезда». Штенгелов представил будущего директора. Им стал Вячеслав Вишневский. «Томские новости» тогда писали, что Вишневский и Штенгелов работают вместе в компании «КДВ Групп» уже пять лет.
Позже Штенгелов мелькал в новостях уже через роль совладельца «Зимней вишни». Это он сразу пообещал выплатить компенсации по 3 миллиона рублей всем семьям погибших в торговом центре. Деньги они сразу не получили, а потом дошло до разбирательств. В 2019-м кемеровский суд постановил, что Штенгелову придется заплатить пострадавшим 118 миллионов рублей. Он в итоге выплатил 192 миллиона.
Вишневский был в бизнесе и без «Красной звезды». Об этом подробно рассказывала «Медуза». Для Вишневского все началось еще в 2004-м, когда он открыл сауну «Зимняя вишня». Дальше Вишневский работал у Штенгелова в «КДВ Групп». Так он стал и гендиректором Кемеровского кондитерского комбината в 2009 году. Уже на этом посту Вишневский возглавил работы по реконструкции и перестройке бывшей фабрики.
На основе этого здания в 2013 году открылась «Зимняя вишня». До 2016 года Вишневский считался директором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» – это он владел «Зимней вишней». Потом Вишневский уехал из России, жил и развивал бизнес в Испании, путешествовал по Европе. Гендиректором комбината вместо него стала Юлия Богданова. Ее задержали уже через несколько дней после пожара.
Вишневского разыскивали с 2018-го, но доставили в Россию только сейчас
Непосредственным владельцем торгового комплекса на момент пожара называлась Ираида Вишневская – мать Вячеслава Вишневского. Она же считается официальной основательницей «Зимней вишни». С матерью Вячеслав Вишневский связывал весь бизнес – в том числе и сауны под таким названием, в которые вкладывал деньги.
Ираида Вишневская до 2014 года была еще и учредителем ООО «Зимняя вишня Кемерово». Оно арендовало помещения в «Зимней вишне» и зарабатывало на субаренде. «Новая газета» писала, что Ираида Вишневская фактически контролировала само предприятие до момента пожара. Даже когда ее сын Вячеслав Вишневский уже занимался бизнесом в Европе.
Теперь с этим все плохо. «В целях возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании», – рассказывала представитель следственного комитета России Светлана Петренко.
После пожара Вячеслава Вишневского искали по разным странам. Его объявили в международный розыск еще в декабре 2018-го. В 2019 году задержали в Польше – там у Вишневского тоже бизнес. Дальше суд постановил его экстрадицию в Россию, но сюда Вишневский попал только в марте 2020-го. Тогда генпрокуратура уже предоставила доказательства его вины.