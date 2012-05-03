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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Бобер 6
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 42 тур
РПЛ,
42 тур
Россия
3 мая 2012, 18:00 МСК
3.05.2012, 18:00 МСК
четверг
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Концедалов
Алексей Концедалов
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
90
0
Свежов
Виктор Свежов
66
0
Петров
Сергей Петров
90
0
Григорян
Роман Григорян
87
0
Бобер
Антон Бобер
6'
6'
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
90
0
Глеб
Александр Глеб
90
Запасные
0
Вавилин
Денис Вавилин
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
0
Голубев
Дмитрий Голубев
0
Стив
Стив
0
Воробьев
Роман Воробьев
0
Приёмов
Владимир Приёмов
0
Чибамба
Жоэль Чибамба
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Николов
Пламен Николов
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
72
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Баженов
Никита Баженов
90
0
Ребко
Алексей Ребко
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
44
0
Махмудов
Эмин Махмудов
71
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Хазов
Антон Хазов
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Башилов
Михаил Башилов
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Маляка
Дмитрий Маляка
0
Сазонов
Алексей Сазонов