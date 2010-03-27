Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Иванов 6
Гультяев 12
2:3
Матч завершен
Томь
Томск
Мичков 24
Ковальчук 32
Йокич 40
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
27 марта 2010, 13:30 МСК
27.03.2010, 13:30 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Цыган
Николай Цыган
90
0
Будылин
Сергей Будылин
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Хозин
Владимир Хозин
90
0
Ставпец
Александр Ставпец
90
0
Бобер
Антон Бобер
46
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
68
0
Петрович
Бранимир Петрович
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
51
0
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
0
Юрченко
Давид Юрченко
0
Самсонов
Олег Самсонов
0
Рылов
Артур Рылов
0
Гриднев
Даниил Гриднев
0
Стрелков
Игорь Стрелков
0
Алхазов
Александр Алхазов
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
6'
6'
90
0
Йокич
Джордже Йокич
40'
40'
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
12'
12'
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
24'
24'
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
83
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
32'
32'
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
88
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Туев
Иван Туев
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Киселев
Денис Киселев
0
Волков
Виталий Волков
0
Немет
Норберт Немет