Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Иванов 6
Гультяев 12
2:3
Матч завершен
Томь
Томск
Мичков 24
Ковальчук 32
Йокич 40
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
27 марта 2010, 13:30 МСК
27.03.2010, 13:30 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Цыган
Николай Цыган
90
0
Будылин
Сергей Будылин
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Хозин
Владимир Хозин
90
0
Ставпец
Александр Ставпец
90
0
Бобер
Антон Бобер
46
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
68
0
Петрович
Бранимир Петрович
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
51
0
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
0
Юрченко
Давид Юрченко
0
Самсонов
Олег Самсонов
0
Рылов
Артур Рылов
0
Гриднев
Даниил Гриднев
0
Стрелков
Игорь Стрелков
0
Алхазов
Александр Алхазов
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
6'
6'
90
0
Йокич
Джордже Йокич
40'
40'
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
12'
12'
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
24'
24'
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
83
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
32'
32'
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
88
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Туев
Иван Туев
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Киселев
Денис Киселев
0
Волков
Виталий Волков
0
Немет
Норберт Немет