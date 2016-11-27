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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Корниленко 10
Молло 69
Молло 79
3:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
27 нояб. 2016, 14:00 МСК
27.11.2016, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
33
Родич
Милан Родич
80
4
Таранов
Иван Таранов
90
6
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
88
14
Молло
Йоан Молло
69'
79'
69', 79'
90
77
Ткачев
Сергей Ткачев
85
8
Корниленко
Сергей Корниленко
10'
10'
90
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
40
Божин
Сергей Божин
19
Бато
Шелдон Бато
45
Концедалов
Алексей Концедалов
21
Зинков
Вячеслав Зинков
7
Чочиев
Алан Чочиев
9
Садик
Берат Садик
69
Голенков
Егор Голенков
Томь
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
2
Жиров
Александр Жиров
90
20
Яблонски
Давид Яблонски
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
48
Тишкин
Максим Тишкин
90
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
8
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
90
18
Попов
Артем Попов
90
14
Дудиев
Аслан Дудиев
62
7
Голышев
Павел Голышев
31
11
Касьян
Александр Касьян
77
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
3
Дьяков
Виталий Дьяков
21
Бордачев
Максим Бордачев
19
Тен
Петр Тен
6
Дроппа
Лукаш Дроппа
22
Самодин
Сергей Самодин
99
Погребняк
Кирилл Погребняк
78
Кудряшов
Павел Кудряшов