Матч завершен
Томь
Томск
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Савин 52
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
15 марта 2009, 16:00 МСК
15.03.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Евсиков
Денис Евсиков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Янотовский
Василий Янотовский
68
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Немет
Норберт Немет
57
0
Архипов
Антон Архипов
57
0
Мазнов
Горан Мазнов
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Голяткин
Сергей Голяткин
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
0
Корниленко
Сергей Корниленко
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
90
0
О Бом Сок
О Бом Сок
90
0
Кулик
Владислав Кулик
72
0
Бобер
Антон Бобер
75
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Савин
Евгений Савин
52'
52'
80
0
Коллер
Ян Коллер
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Таранов
Иван Таранов
0
Шишкин
Роман Шишкин
0
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
0
Иванов
Олег Иванов
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Песегов
Евгений Песегов