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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Томь
Томск
Йокич 60
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Кузнецов 88
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
7 мая 2011, 10:45 МСК
7.05.2011, 10:45 МСК
суббота
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Строев
Виктор Строев
33
0
Йокич
Джордже Йокич
60'
60'
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
70
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Тигорев
Ян Тигорев
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Голышев
Павел Голышев
80
0
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
0
Комиссаров
Иван Комиссаров
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Сосновский
Сергей Сосновский
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Баженов
Никита Баженов
0
Стариков
Евгений Стариков
Крылья Советов
мин
0
М'Боли
Раис М'Боли
90
0
Молош
Дмитрий Молош
90
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
0
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
0
Приёмов
Владимир Приёмов
35
0
Бобер
Антон Бобер
64
0
Соснин
Антон Соснин
90
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
88'
88'
90
0
Самсонов
Олег Самсонов
90
0
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
0
Юрченко
Давид Юрченко
0
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
0
Новицкий
Павел Новицкий
0
Ковба
Денис Ковба
0
Елисеев
Александр Елисеев
0
Шалаев
Олег Шалаев
0
Печник
Нейц Печник