Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
23 сент. 2007, 15:00 МСК
23.09.2007, 15:00 МСК
воскресенье
Юрий Ключников
Юрий Ключников
Главный Судья
Составы