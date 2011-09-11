Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Корниленко 11
Яковлев 45
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
11 сент. 2011, 17:15 МСК
11.09.2011, 17:15 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Концедалов
Алексей Концедалов
90
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
0
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
0
Воробьев
Роман Воробьев
90
0
Бобер
Антон Бобер
90
0
Петров
Сергей Петров
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
45'
45'
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
11'
11'
90
0
Макриев
Димитар Макриев
65
Запасные
0
Юрченко
Давид Юрченко
0
Генев
Виктор Генев
0
Короман
Огнен Короман
0
Соснин
Антон Соснин
0
Кириллов
Юрий Кириллов
0
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
0
Приёмов
Владимир Приёмов
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
59
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
79
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Погребняк
Кирилл Погребняк
47
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Строев
Виктор Строев
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Климов
Валерий Климов
0
Баженов
Никита Баженов
0
Канунников
Максим Канунников
0
Стариков
Евгений Стариков