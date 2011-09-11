Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Корниленко 11
Яковлев 45
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
11 сент. 2011, 17:15 МСК
11.09.2011, 17:15 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Концедалов
Алексей Концедалов
90
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
0
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
0
Воробьев
Роман Воробьев
90
0
Бобер
Антон Бобер
90
0
Петров
Сергей Петров
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
45'
45'
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
11'
11'
90
0
Макриев
Димитар Макриев
65
Запасные
0
Юрченко
Давид Юрченко
0
Генев
Виктор Генев
0
Короман
Огнен Короман
0
Соснин
Антон Соснин
0
Кириллов
Юрий Кириллов
0
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
0
Приёмов
Владимир Приёмов
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
59
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
79
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Погребняк
Кирилл Погребняк
47
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Строев
Виктор Строев
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Климов
Валерий Климов
0
Баженов
Никита Баженов
0
Канунников
Максим Канунников
0
Стариков
Евгений Стариков