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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Томь
Томск
Джиоев 54
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Савин 62
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
14 авг. 2010, 12:45 МСК
14.08.2010, 12:45 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
54'
54'
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
88
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
77
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
67
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Туев
Иван Туев
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Мазнов
Горан Мазнов
0
Корниленко
Сергей Корниленко
0
Стариков
Евгений Стариков
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Будылин
Сергей Будылин
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Ковба
Денис Ковба
63
0
Иванов
Олег Иванов
60
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
0
Бобер
Антон Бобер
90
0
Савин
Евгений Савин
62'
62'
90
Запасные
0
Цыган
Николай Цыган
0
Таранов
Иван Таранов
0
Леилтон
Леилтон
0
Самсонов
Олег Самсонов
0
Петрович
Бранимир Петрович
0
Гриднев
Даниил Гриднев
0
Салугин
Александр Салугин