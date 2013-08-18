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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Цаллагов 61
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
18 авг. 2013, 17:00 МСК
18.08.2013, 17:00 МСК
воскресенье
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
61'
61'
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Григалава
Гиа Григалава
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Себайос
Себайос
46
0
Немов
Петр Немов
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
85
0
Максимов
Илья Максимов
90
0
Горо
Горо
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
83
Запасные
0
Вавилин
Денис Вавилин
0
Муха
Ян Муха
0
Божин
Сергей Божин
0
Семшов
Игорь Семшов
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Воробьев
Роман Воробьев
0
Елисеев
Александр Елисеев
0
Кузьмичев
Виктор Кузьмичев
0
Драгун
Станислав Драгун
0
Максимов
Иван Максимов
0
Делькин
Артем Делькин
0
Кабайеро
Кабайеро
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Салата
Корнел Салата
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Комков
Михаил Комков
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
69
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
46
0
Панченко
Кирилл Панченко
90
0
Баженов
Никита Баженов
65
0
Голышев
Павел Голышев
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Божович
Младен Божович
0
Аравин
Алексей Аравин
0
Николов
Пламен Николов
0
Башкиров
Евгений Башкиров
0
Сидоренко
Евгений Сидоренко
0
Сорокин
Валерий Сорокин
0
Аксанов
Султан Аксанов
0
Черевко
Александр Черевко
0
Игнатович
Павел Игнатович
0
Портнягин
Игорь Портнягин
0
Стариков
Евгений Стариков