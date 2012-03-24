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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 36 тур
РПЛ,
36 тур
Россия
24 марта 2012, 13:00 МСК
24.03.2012, 13:00 МСК
суббота
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Николов
Пламен Николов
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
0
Ребко
Алексей Ребко
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
90
0
Махмудов
Эмин Махмудов
61
0
Гатагов
Алан Гатагов
90
0
Хазов
Антон Хазов
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Климов
Валерий Климов
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Сазонов
Алексей Сазонов
0
Погребняк
Кирилл Погребняк
Крылья Советов
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Голубев
Дмитрий Голубев
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
0
Стив
Стив
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
90
0
Бобер
Антон Бобер
90
0
Петров
Сергей Петров
90
0
Глеб
Александр Глеб
64
0
Корниленко
Сергей Корниленко
90
0
Аппаев
Хызыр Аппаев
46
Запасные
0
Вавилин
Денис Вавилин
0
Молош
Дмитрий Молош
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
0
Концедалов
Алексей Концедалов
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Воробьев
Роман Воробьев
0
Григорян
Роман Григорян