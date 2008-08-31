Матч завершен
Томь
Томск
0:4
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
31 авг. 2008, 14:00 МСК
31.08.2008, 14:00 МСК
воскресенье
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы