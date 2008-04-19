Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
19 апр. 2008, 12:00 МСК
19.04.2008, 12:00 МСК
суббота
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы