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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Савин 43
1:3
Матч завершен
Томь
Томск
Ковальчук 12
Дзюба 27
Климов 49
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
29 нояб. 2009, 14:00 МСК
29.11.2009, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Будылин
Сергей Будылин
90
0
Таранов
Иван Таранов
72
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
55
0
Иванов
Станислав Иванов
90
0
Бобер
Антон Бобер
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
67
0
Адамов
Роман Адамов
90
0
Савин
Евгений Савин
43'
43'
90
0
Коллер
Ян Коллер
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Леилтон
Леилтон
0
Шустиков
Сергей Шустиков
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Песегов
Евгений Песегов
0
Ткачев
Сергей Ткачев
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
84
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
12'
12'
73
0
Климов
Валерий Климов
49'
49'
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
27'
27'
78
0
Мазнов
Горан Мазнов
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Катынсус
Валерий Катынсус
0
Киселев
Денис Киселев
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Дядюн
Владимир Дядюн