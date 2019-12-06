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Енисей
Красноярск
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Сайт
фк-енисей.рф
Страна
Россия
Стадион
Центральный
Тренер
Виктор Тренев
В. Тренев
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Расписание
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Дагестанец зажигает в Хорватии и рассказывает нам, как перенести звездную болезнь, развал близкого клуба и неудачи с карьерой
#Сердер Сердеров
06 декабря 2019, 15:40
Скандалы, увольнения, потеря соцсетей и 17-е место – это новая реальность «Енисея» 😪
#Енисей
05 февраля, 21:39
Лучшие акции «Енисея» эпохи Меркиса: контракт с Широковым, форма со львами, подарки клубам РПЛ
#Енисей
22 июля 2019, 17:08
Огненное завершение сезона в РПЛ: «Локомотив» стал вице-чемпионом, ЦСКА обошел «Спартак»
#РПЛ
26 мая 2019, 15:30
«Спартаку» нужно сохранить Ещенко. Он это заслужил
#Андрей Ещенко
04 мая 2019, 17:20
«Енисей» точно вылетит из РПЛ. Его убили 15 безумных минут в Екатеринбурге
#Енисей
07 апреля 2019, 16:32
Люди ели шашлык на трибунах в Красноярске. Из этого получилась любовная история
#РПЛ
31 марта 2019, 19:30
#РПЛ
31 марта 2019, 19:30
«Енисей» – ужас. Клуб не может выгнать Аленичева из-за неустойки, а болельщики ябедничают губернатору
#Дмитрий Аленичев
12 марта 2019, 11:49